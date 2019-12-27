Правительство РФ выделит 540 млн рублей на строительство очистных сооружений в Дербенте

26 декабря глава кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому планируется выделить дагестанскому бюджету в 2020-2022 гг. в совокупности 540 миллионов рублей на возведение в городе Дербенте очистных сооружений.

Данные средства регион будет получать каждый год по 180 миллионов рублей в течение 3 лет.

Данные меры направлены на улучшение социально-экономического положения субъектов СКФО.

По словам Хизри Абакарова, главы Дербента, в 2022 году планируется сдать в эксплуатацию построенные очистные сооружения. Нибиюла Карачаев, министр природных ресурсов и экологии РД, сказал, что подобные объекты необходимо построить во всех крупнейших городах республики.