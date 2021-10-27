Правительство РФ выделило Дагестану 1 млрд 365 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В условиях сложной эпидемиологической обстановки, роста количества граждан больных COVID-19, неблагоприятного прогноза возможного развития ситуации Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в упреждающем режиме обращался за дополнительным финансированием в целях сохранения финансовой устойчивости медицинских организаций и системы здравоохранения республики в целом.

Такая финансовая поддержка Дагестана поможет Территориальному фонду ОМС республики направить дополнительные средства на противодействие COVID-19, в том числе на финансовое обеспечение лечения больных в условиях стационара.