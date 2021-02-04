Правительство РФ изменило порядок субсидирования масс-медиа

С начала текущего года изменился порядок субсидирования социально-значимых проектов электронных СМИ и интернет-сайтов. Правила предоставления субсидий теперь будут регулироваться Постановлением Правительства РФ за номером 103 от 2 февраля 2021 года, а непосредственную поддержку масс-медиа будет оказывать Минцифры РФ. Сроки проведения конкурсного отбора заявок и требования к их оформлению опубликованы на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Постановление предусматривает получение субсидий в рамках подпрограммы «Информационная среда» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество». Получатель субсидии имеет право направить данные средства на оплату труда персонала организации, аренды аппаратуры, транспорта и помещений, приобретение расходных материалов и т.д. Для получения субсидии юридическим лицам необходимо направить в Минцифры РФ следующий пакет документов: заявка, сценарий проекта, смета, согласие вещательной компании на трансляцию, справка руководителя организации о соответствии всем требованиям. Рассмотрением заявок будет заниматься Комиссия в составе представителей федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, не позднее 32 дней со дня окончания срока подачи заявок определит те организации, которые пройдут дальше в отборе.

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