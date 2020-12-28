Образование

Правительство РД выделило премии победителям ВсОШ-2020

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В рамках реализации программы «Будущее республики — одаренные дети» призёры Всероссийской олимпиады школьников-2020 станут лауреатами премии, учрежденной Правительством РД. Распоряжение о выделении премий ученикам и их учителям в размере ста тысяч рублей подписал председатель регионального кабинета министров Абдулпатах Амирханов. В этом году лауреатами премии стали трое учащихся из Махачкалы и села Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района республики. Напомним, ВсОШ-2020 проводилась по двадцати четырём предметам. В ней приняли участие около ста восьмидесяти пяти тысяч человек.

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