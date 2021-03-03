Правительство РД стимулирует развитие предпринимательства в горных территориях Дагестана

Предприниматели, которые реализуют деятельность по производству в горных территориях республики не менее трёх лет, могут претендовать на получение субсудий в рамках реализации программы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

Целью данной программы, которая утверждена постановлением Правительства РД от 18 февраля 2020 года, является стимулирование производств в горной местности республики. Для получения субсидии необходимо предоставить в Минэкономразвития РД или в МФЦ заявку и необходимые документы с 9 марта и до 11 мая.

Также в 2021 году будет оказана помощь жителям равнинной части Дагестана, которые планируют работать в горной местности по специальностям: ветеринар, зоотехник, агроном, механизатор.