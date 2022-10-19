Правительство продлило действие программы «Семейная ипотека»

Правительство России приняло решение продлить программу «Семейная ипотека», благодаря которой семьи с детьми могут получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше семей с детьми смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

В рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

На конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляет уже около 400 тысяч семей. При этом общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей. С учётом продления действия программы ожидается, что в 2023 году льготные кредиты возьмут ещё более 150 тысяч семей.