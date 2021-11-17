Правительство поможет инвестпроектам Сулейман-Стальского района

По поручению Сергея Меликова Правительством РД прорабатываются вопросы соцэкономического развития Сулейман-Стальского района. Напомним, что Глава Дагестана посещал муниципалитет на прошлой неделе и предложил помощь инвесторам от Правительства РД.

Вопросу также было посвящено совещание с участием руководителей профильных и смежных ведомств. Обсуждены пути оказания содействия в реализации инвестиционных проектов: по строительству амбулаторти в с. Шихикент; КДЦ в с. Буткент; школы-сада; дорожной инфраструктуры и др.

По итогам совещания Абдулпатахом Амирхановым поручено подготовить проект Соглашения о взаимодействии для инвесторов, муниципалитета и Правительства РД.