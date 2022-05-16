Правительство поможет достроить «народную дорогу» Новый Чиркей – Гимры

Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по обсуждению строительства автомобильной дороги Новый Чиркей – Гимры.

Проект строительства автодороги Новый Чиркей – Гимры через местность «Бузнаб» дублирует направление существующей автодороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката, реконструированной с 2008 по 2012 годы. Эта дорога является важной составной частью опорной сети автомобильных дорог Дагестана и находится в нормативном техническом состоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение всех видов транспорта к 11 районам республики.

Местные активисты просят Правительство Дагестана оказать содействие в достройке дороги, проектировании моста.

На первом этапе планируется строительство мостового перехода через реку Аварское Койсу и участка дороги длиной 4 км. Финансовые средства на ПСД предусмотрены в бюджете 2022 года.

Реализация этого проекта позволит обеспечить сквозной технологический проезд с последующей реконструкцией всей дороги, разбив на участки по 8-10 км.

Абдулмуслим Абдулмуслимов резюмировал, что проект будет поддержан, в рамках правового поля вся возможная поддержка будет оказана. Профильным ведомствам даны поручения в части проработки вопросов финансирования и проектирования дороги и моста.