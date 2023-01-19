Правительство ищет решение проблемы водоснабжения в городе Избербаш

19 января в Правительстве РД обсудили проблему водоснабжения в городе Избербаш. Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил те меры, которые принимаются для решения проблемы, однако он обратил внимание, что проект внешнего и внутреннего водоснабжения города с канализационными системами не разработан до сих пор. В связи с чем потребовал доложить о решении обеспечения бесперебойного водоснабжения в город.

Первый замминистра ЖКХ РД Александр Нестеров, который сообщил, что причиной ограниченного водоснабжения является изношенность водовода, а «точечные решения не приводят к существенному изменению ситуации», выступил с основным докладом и озвучил этапы решения задачи. Тормозязим процесс фактором выступает то, что все требуемые для исчерпания проблемы проекты — капиталоемки. Таким образом, обеспечение водоснабжением Избербаша должно иметь комплексный подход. Вопрос финансирования частично может быть решён засчет инфраструктурного бюджетного кредита.