Правительство Дагестана запускает акцию «Читаем Расула»

В объявленный Президентом России Год великого дагестанского поэта Расула Гамзатова Правительство Республики Дагестан запускает акцию «Читаем Расула».

Приглашаем всех дагестанцев присоединиться к участию.

Для этого нужно прочитать любимое произведение поэта и разместить видео в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграмм с хэштегом #ЧитаемРасула, а также отправить на электронный адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник акции».

Старт акции дал Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, несколько вице-премьеров и руководителей органов власти.

Лучшие видео премьер-министр республики А.Абдулмуслимов выберет лично и наградит отличившихся.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7338