Правительство Дагестана выделит дополнительно 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом и пневмонией

11 мая под руководством Артема Здунова состоялось заседание Оперативного штаба по COVID-19 с участием руководителей министерств и ведомств.

В рамках заседания было принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции на территории республики для недопущения увеличения количества инфицированных. Председатель регионального камина заявил о проведении до финансирования мероприятий против коронавируса в размере двухсот миллионов рублей.

Артем Здунов подчеркнул необходимость эффективного освоения данных финансовых средств, особенно в плане закупок КТ для некоторых муниципалитетов, а также тест — систем на выявление коронавируса. В рамках совещания были озвучены количественные данные СИЗ в республике, острого дефицита которых нет.

Важной темой обсуждения стал и вопрос дистанционного обучения, которое, по словам вице-премьера Уммупазиль Омаровой, продлится до двадцать второго мая включительно.