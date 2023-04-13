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Правительство Дагестана выделило 45 миллионов рублей на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО

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Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ опубликован на официальном сайте Правительства РД.

Средства выделены Минтруда РД из резервного фонда Правительства Дагестана.

Указанная сумма выделена в целях оказания единовременной материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на добровольной основе.

Напомним, что в прошлом году в целях оказания дополнительной материальной поддержки семей участников СВО Правительством РД установлена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

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