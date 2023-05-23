Правительство Дагестана утвердило среднюю стоимость квадратного метра жилого помещения в муниципалитетах

Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Данная мера принята с целью ускорения процесса обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно документу, речь идет о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям региона на II квартал 2023 года.

Напомним, в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона РД от 4 декабря 2008 г. No 57 полномочия по обеспечению жильем данной категории граждан возложены на органы местного самоуправления.

Со списком утвержденных цен по каждому городу и району можно ознакомиться по ссылке