Правительство Дагестана утвердило порядки предоставления господдержки субъектам МСП

Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов 1 ноября подписал постановление об утверждении порядков предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан.

В частности, документом утверждены порядки предоставления субсидий субъектам МСП для возмещения части затрат, связанных с: уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; уплатой процентов по кредитам; осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства; участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Заявки на получение субсидии будет принимать Агентство по предпринимательству и инвестициям РД.