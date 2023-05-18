Правительство Дагестана установило дополнительные выплаты для медработников, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС

Об этом сегодня сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании членов кабинета министров, отметив, что соответствующее Постановление Правительства о специальных соцвыплатах он подписал 4 мая.

Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц – в зависимости от специальности сотрудника.

Как сообщил Абдулмуслимов, ее получат около 740 медработников, работающих в психиатрии, наркологии, те, кто оказывает помощь туберкулезным больным и некоторые категории работников.

«Несмотря на все бюджетные сложности, мы направили на эти цели 86 млн рублей. Сейчас нужно принять необходимые меры, чтобы эти начисления осуществлялись без промедления всем, кому они положены, уже к концу этого месяца с перерасчетом с января текущего года», — обозначил глава регионального кабмина.