Правительство Дагестана упростило порядок предоставления субсидий льготным категориям граждан на покупку газового оборудования при социальной газификации

Соответствующее Постановление 1 марта подписал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ размещен на официальном сайте Правительства РД.

В Постановлении утвержден порядок предоставления материальной помощи.

Теперь льготные категории граждан, которые с 1 января 2023 года заключили договоры, смогут получить компенсацию в размере до 100 тысяч рублей.

Единовременную субсидию могут получить ветераны и инвалиды ВОВ, многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие пенсионеры.

Новый порядок предполагает, что собственники домов, которые хотят провести в свои дома газ, смогут это сделать без привлечения собственных средств. Теперь расходы по приобретению оборудования и на строительство сетей газопотребления внутри границ участка в домовладения — берет на себя газораспределительная организация, с которой будет заключен договор.

Для этого им необходимо обратиться с договором в орган социальной защиты населения по месту жительства для перечисления субсидии на расчетный счет газораспределительной организации в качестве исполнения обязанностей по внесению платы по договору о подключении.

Такой механизм позволит ускорить процесс газификации и увеличить количество газифицированных домовладений республики.