Правительство Дагестана участвует в акции «Георгиевская ленточка»

Дагестан присоединился к акции «Георгиевская ленточка». Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов, вице-премьеры, сотрудники Администрации Главы и Правительства РД, руководители министерств, ведомств, муниципальных образований прикрепили нагрудные ленточки.

Премьер Абдулпатах Амирханов поблагодарил волонтеров за организацию акции.

«Георгиевская ленточка — символ памяти, дань уважения. И мы должны передавать эту память из поколения в поколение. Прикрепляя ленту, каждый из нас, какого бы возраста он ни был, должен помнить, что мы – потомки победителей, и мы гордимся подвигами наших дедов и отцов», — отметил Амирханов.

Акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех регионах страны с 2005 года. В этом году она стартует 27 апреля и завершится 9 мая.