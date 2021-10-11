Правительство Дагестана проверяет готовность муниципалитетов к зиме

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провёл совещание по подготовке к зиме. Премьер-министр отметил, что основные мероприятия по подготовке к зиме уже завершаются, осталось определить «слабые точки» в районах республики.

Заменено 56,5 км ветхих водопроводных сетей, 16,04 км канализационных, 21,78 км тепловых и 259,35 км электрических сетей, а также проведены работы по подготовке 1229 единиц трансформаторных подстанций.

Для ликвидации аварий сформирован резерв материально-технических ресурсов на сумму 78,2 млн рублей.