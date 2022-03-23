Правительство Дагестана прорабатывает меры по предотвращению проблем в логистике грузоперевозок

Заместитель Председателя Правительства Ризван Газимагомедов провел первое заседание Межведомственной рабочей группы по координации действий по решению вопросов в сфере логистики грузоперевозок и перевозок пассажиров на территории Республики Дагестан под влиянием внешних факторов.

Ризван Газимагомедов сообщил, что идет переориентация грузовых потоков с Запада на Восток и Юг. Главная задача Межведомственной рабочей группы — решать проблемы логистического характера во время перетока грузопотоков через международный транспортный коридор «Север-Юг».

«Мы должны быть готовы к увеличению грузопотока и грузотрафика, для этого необходимо определить количество предприятий и объем мощностей, которые можно задействовать при возникновении логистических проблем. Каждый по своему направлению — Минтранс, Минпром и наши монополисты в сфере Авиаперевозок и РЖД должны быть готовы принимать экстренное решение, если оно понадобится», — подчеркнул Газимагомедов.

Через Республику Дагестан проходит большая часть грузопотока Каспийского региона. Около 55 % грузов идет через порт Махачкала. При этом 87 % грузов, проходящих через порт, составляет сырая нефть. Остальные 13 % составляют зерно (10 % грузов) и тарно-штучные и лесные грузы (3 %).

В завершение Ризван Газимагомедов обратился к участникам Межведомственной группы с просьбой оперативно реагировать на возникающие просьбы о помощи по перевозке грузов.