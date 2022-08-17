Экономика

Правительство Дагестана продолжает точечно изучать проблемы муниципалитетов

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Сегодня, 17 августа, под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова рассматриваются вопросы социально-экономического развития Бежтинского участка.

Бежтинский участок расположен в юго — западной высокогорной части Дагестана, характеризуется суровым климатом и отдаленностью от республиканского центра. Все это непосредственно оказывает влияние на социально-экономическую жизнь и уклад жизни населения участка.

Численность населения составляет порядка 9,5 тысяч человек.

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