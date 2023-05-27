Правительство Дагестана примет меры по спасению озера Малое Турали

По поручению руководителя субъекта Сергея Меликова вице-премьер Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел выездное совещание по улучшению экологического состояния озера Малое Турали и обсудил меры по сохранению водного объекта.

Отметим, что в адрес Главы Дагестана от генерального директора ООО «Рыбное хозяйство «Природа» Ширинбега Тагибекова поступило обращение с просьбой обратить внимание на экологическое состояние озера Малое Турали и принять меры по восстановлению водного объекта. По его словам, незаконные постройки и бытовой мусор привело к обмелению и загрязнению водоема.

В ходе выездного совещания Нариман Абдулмуталибов провел осмотр проблемных участков, расположенных вдоль озера и оценил степень его загрязнения.

Вице-премьер отметил, что сохранение озера имеет важное значение для экосистемы района, так как оно является местом обитания для многих видов птиц. Также было обращено внимание на недопустимость застройки водоохранной зоны озера Малое Турали.

«Озеро включено в каталог территорий международного значения, обеспечивающих убежище во время миграции 20 видам редких птиц. К тому же, местная среда могла бы дать толчок развитию рыбохозяйственного комплекса региона. Сейчас перед министерством природных ресурсов и экологии Дагестана стоит задача решить вопрос по восстановлению экосистемы», — подчеркнул Нариман Абдулмуталибов.

Комментируя ситуацию, врио министра природных ресурсов и экологии РД Александр Зимин проинформировал присутствующих о работе, проведенной ведомством в рамках своих полномочий для сохранения водного объекта.

«В частности, Минприроды РД определена водоохранная зона и прибрежная защитная полоса, которая составила 50 метров. Данные сведения были внесены в Государственный водный реестр, организована работа по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В границах этих зон будет действовать специальный режим хозяйственной и иной деятельности», — рассказал Зимин.

По итогам совещания, выслушав позиции всех структур, Нариманом Абдулмуталибовым были даны поручения по организации дальнейшей работы по предотвращению загрязнения озера Малое Турали и застройке водоохранной зоны, а также по разработке «дорожной карты» по улучшению экологического состояния озера.

В поездке вице-премьера сопровождали также представители Минимущества РД, Комитета по рыбному хозяйству РД, Росимущества, ФГБУ Управления Дагмелиоводхоз, администрации Карабудахкентского района и другие заинтересованные ведомства.