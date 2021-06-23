Правительство Дагестана поддержит инвесторов из Санкт-Петербурга

Бизнесмены из северной столицы готовы строить на территории республики крупные предприятия. Республика их поддерживает.

В Дербентском районе два инвестора намерены построить туристический и агропромышленный комплексы.

В Кизлярском районе строят комбинат по переработке рыбы и осетровый рыбоводный завод.

В Дахадаевском районе инвестор вкладывает в производство амаранта и строит базу для семейного отдыха.

В соответствии с республиканским законодательством инвесторы могут рассчитывать на земельные участки под инвестпроекты.

Подводя итоги встречи, Абдулпатах Амирханов поблагодарил предпринимателей Санкт-Петербурга за инициативы и предложения для реализации в республике.