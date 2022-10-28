Правительство Дагестана поддержало создание Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт

На заседании Правительства рассмотрели вопрос о поддержке инвестиционного проекта по строительству солнечной электростанции в Дербентском районе мощностью 100 МВт.

Как сообщил Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, в качестве меры поддержки предложено присвоить проекту Дербентская СЭС статус масштабного инвестиционного проекта и одобрить выделение земельного участка для целей размещения электростанции общей площадью 305 га.

Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Артем Хрюкин добавил, что общий объем вложений в проект составит более 6,5 млрд рублей, проект предусматривает строительство электростанции в 4 очереди общей мощностью 100 МВт, на первоначальном этапе будет профинансировано 250 млн рублей.

Более подробно о проекте рассказал представитель Группы компаний «Солар Системс» в Республике Дагестан Идрисгаджи Магомедов. Он отметил, что Дербентская СЭС станет инфраструктурным энергетическим объектом, имеющим стратегическую значимость для Республики Дагестан, с учетом того, что в регионе в условиях постоянно растущего потребления и дефицита баланса на протяжении последних 10 лет наблюдается острая нехватка электроэнергетических мощностей.

Члены Правительства Дагестана единогласно приняли решение поддержать масштабный инвестиционный проект и одобрить предоставление земельного участка под строительство солнечной электростанции в аренду без проведения торгов.