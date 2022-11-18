Правительство Дагестана поддержало проект по закладке виноградника с капельным орошением в Дербентском районе

17 ноября в ходе заседания Правительства Дагестана был рассмотрен вопрос оказания господдержки инвестиционному проекту «Закладка виноградника с капельным орошением на земельном участке площадью 331,8 га». Данный проект будет реализован на территории в селе Джалган Дербентского района.

Детально по данному вопросу выступил врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов. По его словам, реализация проекта позволит создать около сорока постоянных рабочих мест, общий объем инвестиций в проекте составляет более двухсот семидесяти миллионов рублей. Проектом предусматривается посадка технических сортов винограда не укрывного типа.

По итогам обсуждения, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Министерству по земельным и имущественным отношениям РД подготовить и внести в установленном порядке проект распоряжения Главы Дагестана о предоставлении ООО «Дербент Агро» участка земли в аренду без проведения торгов.