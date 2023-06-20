Правительство Дагестана по поручению Сергея Меликова изучает ситуацию и объем причиненного ущерба в результате стихии в Буйнакске

Главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в целях исполнения поручения Главы региона было принято решение о направлении в Буйнакск специальных рабочих групп с участием представителей руководства органов исполнительной власти не ниже уровня заместителей.

В течение двух дней региональные министры по своим направлениям с выездом на места проводят анализ ситуации и оценивают причиненный ущерб после стихии, так например:

министр образования и науки РД Яхъя Бучаев посетил 3 школы и 4 детских садика, которые больше всех пострадали. Незначительный ущерб получили еще 8 школ. Принято решение о проведении капитального ремонта в пострадавших учреждениях

Минюст РД проверил состояние зданий, в которых размещено 6 судебных участков мировых судей г. Буйнакска и Буйнакского района, а также ЗАГСа, получивших значительные повреждения. По результатам посещения определен перечень работ по устранению повреждений

Минэнерго РД сообщает, что энерго- и газовые сети выдержали испытание непогодой и работают в штатном режиме. Повреждения получили порядка 12 крыш трансформаторных подстанций и всего 2 случая повреждения изоляторов

министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов выразил готовность помочь в восстановлении поврежденных дорог. Также была оказана материальная помощь жителям

министр промышленности и торговли РД Низам Халилов передает, что планируется провести переговоры с собственником рынка Дагпотребсоюза по вопросу компенсации ущерба, а заводу ООО «ЗАО Мушарака» будет оказано содействие с предоставлением мер имеющейся поддержки

Агентство по культурному наследию РД выявило 4 пострадавших объекта. По итогам осмотра принято решение восстановить объекты

На местах также работают министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, министр труда и социального развития РД Мурад Казиев, председатель Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов.