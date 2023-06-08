Правительство Дагестана планирует расширить участие в госпрограммах России

В ходе заседания Правительства Дагестана под руководством главы кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова на повестку дня был вынесен вопрос повышения представленности и степени участия республики в государственных программах Российской Федерации.

Глава кабмина озвучил, что в 2023 году республика участвует в 27 госпрограммах РФ, при том, что в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию более 40 федеральных госпрограмм. Кроме того, по нескольким госпрограммам наблюдается динамика снижения объемов финансирования.

В связи с этим премьер-министр поручил руководителям министерств и ведомств изучить перечень направлений использования средств по указанным госпрограммам РФ и провести с федеральными органами власти дополнительную проработку вопроса возможного участия республики в государственных программах РФ.