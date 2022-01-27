Правительство Дагестана оценило результаты реализации нацпроектов

Нацпроекты, реализованные в Дагестане в 2021 году, оценили и обсудили на ВКС кабмина под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Председатель Правительства РД начал совещание с сообщения о количестве реализованных нацпроектов в 2021 году. В общей мере за прошлый год реализовано 45 проектов на сумму в почти 24 млрд рублей. В рамках выполнения задач заключено более 600 контрактов.

Проекты реализованы в направлениях «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Финансовая поддержка семей» и т.д.