Политика

Правительство Дагестана оценило результаты реализации нацпроектов

Оставить комментарий

Нацпроекты, реализованные в Дагестане в 2021 году, оценили и обсудили на ВКС кабмина под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Председатель Правительства РД начал совещание с сообщения о количестве реализованных нацпроектов в 2021 году. В общей мере за прошлый год реализовано 45 проектов на сумму в почти 24 млрд рублей. В рамках выполнения задач заключено более 600 контрактов.

Проекты реализованы в направлениях «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Финансовая поддержка семей» и т.д.

Также читают:

Глава Дагестана прислушается к театральной обществ...
Гавучай Курбанова прокомментировала получение един...
Сергей Меликов встретился с руководством ТОКСа
Сергей Меликов: «Будем стараться решить вопросы. К...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *