Правительство Дагестана окажет поддержку в восстановлении работы общественного транспорта Махачкалы

Сегодня, 5 января, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов по поручению Главы республики Сергея Меликова провел встречу с коллективом Махачкалинского пассажирского автотранспортного предприятия №2.

Премьер-министр осмотрел площадку предприятия, ознакомился с текущей ситуацией и выслушал работников предприятия.

С конца декабря пассажирские автобусы под номерами «100» и «44а» перестали выходить на линию. Основной проблемой работники называют банкротство предприятия и прекращение его хозяйственной деятельности.

«Цель одна — сохранить общественный транспорт, чтобы наше население получало качественные услуги. Решение социально-значимой проблемы находится на контроле у Главы республики Сергея Меликова», — сообщил присутствующим премьер-министр.

Он поручил для дальнейшего обеспечения бесперебойного движения транспорта приостановить все конкурсные процедуры, опубликованные на онлайн-площадках в целях возможного списывания имущества предприятия. Минимуществу РД поручено разобраться с земельным вопросом.

Абдулпатах Амирханов принял решение в ближайшее время провести расширенное межведомственное совещание для выхода из ситуации и рассмотрения конкретных предложений с участием представителей Минтранса РД, Минимущества РД, Минэкономразвития РД, Минфина РД, налоговой службы, Арбитражного суда, конкурсного управляющего, исполнительного директора и коллектива предприятия.