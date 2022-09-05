Правительство Дагестана оказало финансовую помощь дагестанцу, потерявшему всю семью в автоаварии

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова из республиканского фонда «Все вместе» уроженцу села Кавкамахи Акушинского района Ибрагимгаджи Гасайниеву, потерявшему всю семью в результате страшной аварии, произошедшей в Тарумовском районе, выделена финансовая помощь в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, 29 августа на федеральной автодороге «Махачкала-Астрахань» в Тарумовском районе произошло столкновение легковушки с грузовым автомобилем. В результате страшной аварии от полученных травм погибли 5 человек, в том числе один ребёнок.

Ибрагимгаджи Гасайниев потерял всю семью и остался сиротой. В аварии он потерял отца, мать и трёх сестёр (2003, 2008 и 2017 г.р.).

Отметим, накануне в гостях у 23-х летнего парня побывал Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что Правительство Дагестана окажет всю необходимую помощь и поддержку.