Правительство Дагестана обсудило вопрос создания промышленной кооперации в регионе

Под руководством первого заместителя председателя Правительства РД Нюсрета Омарова по поручению премьер-министра Абдулпатаха Амирханова прошло заседание Правительства РД, где обсудили важный для промышленного развития республики вопрос — создание кооперации промышленных предприятий.

На заседании были озвучены предложения по развитию промышленного производства. В то же время врио министра промышленности и торговли Низам Халилов доложил о том, какая работа уже проделана в области реализации кооперации. По его данным, за 2020 год внутриреспубликанская кооперация достигла объёма почти в 3 миллиарда рублей. В текущем году объем должен вырасти кратно.

За 2020 год промышленные предприятия Дагестана поставили оборудование для детских площадок, воркаут-площадок, инертные материалы, быстровозводимые мосты, железобетонные изделия, стройматериалы и др. Также за предыдущий год значительно выросло производство лёгкой промышленности: швейное производство, мебельное производство и так далее.

Вопрос создания кооперации озвучивался давно, однако лишь в недавнем прошлом приступили к реализации задуманного.

На заседании присутствовали и руководители производственных предприятий, которые сообщили, что наряду с преимуществами развития кооперативной промышленности, возникают трудности с тем, чтобы реализовать производимый продукт внутри республики. В то же время небольшие производственные площадки зависимы от заказов.

В этой связи участники заседания приняли решение о необходимости развития кооперации и повышения уровня информационного взаимодействия между производителями и заказчиками, то есть стоит задача создать условия, чтобы последние были осведомлены в потребностях друг друга. Поручено в процессе реализации социальных объектов и заказов с целью развития промышленного производства обращаться за продукцией, производимой в республике.