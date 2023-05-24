Правительство Дагестана обеспечило перечисление средств на выплаты отпускных учителям в полном объеме

Ранее поступали сообщения о возможных задержках выплат отпускных педагогическим работникам.

В связи с чем, сообщаем, в целях финансового обеспечения расходов на выплату отпускных педагогическим работникам школ республики Минфином Республики Дагестан уже 3 мая 2023 года перечислено Министерству образования и науки РД 4,3 млрд рублей. В том числе на финансирование государственного стандарта общеобразовательных организаций – 4 млрд рублей.

В третьей декаде мая на счета Минобрнауки РД перечислено еще около 105 млн рублей.

Отметим, что указанные суммы в полном объеме покрывают заявленную Минобрнауки РД потребность на май в выплате отпускных учителям.