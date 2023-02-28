Правительство Дагестана до конца 2024 года построит мусоросортировочный комплекс и объекты размещения отходов

Как следует из отчета премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова Народному Собранию РД, подписано соглашение между Минприроды России и Правительством РД о выделении 6,6 млрд рублей в 2022-2024 годах на строительство объектов общей мощностью по обработке ТКО 950 тысяч тонн и по утилизации 570 тысяч тонн, запланированных в Дербентском, Хасавюртовском и Карабудахкентском районах.

«Мы принимаем участие в федеральном проекте «Чистая страна». В текущем году начнутся работы по рекультивации свалок в границах городов Хасавюрта, Каспийска, Буйнакска и Южно-Сухокумска. На эти цели выделен 1 млрд рублей. Также прорабатывается вопрос участия в федеральном проекте «Генеральная уборка» – это позволит решить проблему со свалками в городах и районах республики», — сообщил Абдулмуслимов.