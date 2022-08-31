Нацпроекты в РД

Правительство Дагестана будет и дальше оказывать поддержку строительству мечети Пророка Исы

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31 августа под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова по поручению Сергея Меликова прошло совещание по содействию строительству Духовно-просветительского центра Пророка Исы и мечети Пророка Мухаммада. Просьба о содействии направлена муфтиятом республики на имя главы Дагестана. В частности просьба касается благоустройства и ввода в эксплуатацию второстепенной к старой аэропортовской трассе дороги, очистке реки Черкес-озень и др.

На совещании озвучено о уже ведущейся проектной работе по очистке реки Черкес-озень. Что касается дороги — она будет благоусроена по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Отметим, что Духовно-просветительский центр планируется завершить в 2025 году.

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