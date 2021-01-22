Правительство берет под контроль решение проблем подтопления

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов провел совещание для решения проблем подтопления в Новолакском районе и садоводческих землях Гунибского района.

По информации Минэкономики, уже начато отведение воды из затопленных полей и населенных пунктов.

Гаджи Султанов доложил о том, что слелано для отведения воды из зоны подтопления и ремонта на поврежденных участках дороги.

Сейчас необходимо спроектировать новю дорожную сеть и сливную канализацию.

Вопрос взял под контроль Председатель Правительства республики Абдулпатах Амирханов. Для скорейшего решения проблемы кабмин ищет источники финансирования.