Правительственная комиссия проанализирует ситуацию по факту пожара в школе в Цунтинском районе

Согласно поручению главы республики Сергея Меликова во вторник, 15 февраля, создана правительственная комиссия под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Мурада Казиева. Комиссия посетит Цунтинский район для анализа ситуации и принятия решения по факту пожара в школе в селе Хибиятли.

Планируется проведение совещания с участием руководства школы, администрации муниципального образования и профильных ведомств.

Будут определены масштабы пожара, проработаны вопросы дальнейшего использования здания, выделения средств на проектирование и строительство нового образовательного учреждения.

10 февраля в результате пожара сгорело здание школы 1980 года постройки. В учреждении обучалось 58 учеников. Учащиеся временно учатся в здании администрации сельского поселения и школы-интерната.