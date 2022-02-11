Образование

Правительственная комиссия проанализирует ситуацию по факту пожара в школе в Цунтинском районе

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Согласно поручению главы республики Сергея Меликова во вторник, 15 февраля, создана правительственная комиссия под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Мурада Казиева. Комиссия посетит Цунтинский район для анализа ситуации и принятия решения по факту пожара в школе в селе Хибиятли.

Планируется проведение совещания с участием руководства школы, администрации муниципального образования и профильных ведомств.

Будут определены масштабы пожара, проработаны вопросы дальнейшего использования здания, выделения средств на проектирование и строительство нового образовательного учреждения.

10 февраля в результате пожара сгорело здание школы 1980 года постройки. В учреждении обучалось 58 учеников. Учащиеся временно учатся в здании администрации сельского поселения и школы-интерната.

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