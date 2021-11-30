Правительственная комиссия посетила объекты образования

Правительственная делегация проверила строящийся детский сад на 250 мест в микрорайоне Хушет. Строительство находится в стадии завершения. Комиссия оценила риски и обсудила проблемы с технологическим присоединением.

Мурад Казиев и Марат Абдулгамидов проверили строительство пристройки к школе №27 Махачкалы, которую сдадут в новом учебном году. Учебный корпус рассчитан на 604 ученических места.

Следующий объект — детский сад №23 Махачкалы на 200 мест. Идет набор работников и детей.

Объекты строятся в рамках государственной программы «Развитие образования».