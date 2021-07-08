Правительственная делегация проинспектировала соцобъекты города Южно-Сухокумска

По поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Южно-Сухокумск 7 июля прибыла правительственная делегация в составе зампредседателя Правительства РД Батыра Эмеева, советника руководителя республики Сайгидпаши Умаханова, главного жилищного инспектора РД Сергея Касьянова.

В процессе визита посетили школу N2 Южно-Сухокумска, два общежития, котельную «Черемушки». Все объекты были выбраны неслучайно — они требуют сноса и капитального ремонта.

В завершение инспекции прошло совещание по вопросу развития муниципалитета.