Нацпроекты в РД

Правительственная делегация проинспектировала соцобъекты города Южно-Сухокумска

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По поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Южно-Сухокумск 7 июля прибыла правительственная делегация в составе зампредседателя Правительства РД Батыра Эмеева, советника руководителя республики Сайгидпаши Умаханова, главного жилищного инспектора РД Сергея Касьянова.

В процессе визита посетили школу N2 Южно-Сухокумска, два общежития, котельную «Черемушки». Все объекты были выбраны неслучайно — они требуют сноса и капитального ремонта.

В завершение инспекции прошло совещание по вопросу развития муниципалитета.

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