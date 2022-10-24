Правительственная делегация ознакомилась с ходом уборки риса в ряде районов

Заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков с рабочим визитом посетили Кизлярский и Тарумовский районы, где проходит уборка урожая риса.

Делегация посетила также «Кизлярагрокомплекс», расположенных в селе имени Карла Маркса. По словам заместителя директора предприятия Мавледа Хизриева, в текущем году под рис было отведено 2350 гектаров.

Гости побывали на рисовых полях фермера Салмана Магомедова. Здесь общая площадь посевов риса составляет 380 гектаров. На сегодняшний день урожай собран с 260 га. В уборке задействовано два высокопроизводительных комбайна, хозяин фермы рассчитывает с гектара в среднем получить не менее 50 центнеров зерна.

Далее делегация направилась в Тарумовский район, где ознакомилась с ходом уборки урожая риса на полях ОАО «КУМК» в селе Александра Невского. Встречали гостей глава муниципального образования Александр Зимин и руководитель предприятия Нурудин Омаров. В ходе осмотра территории Зимин рассказал о существующих проблемах и перспективах развития рисоводства в муниципалитете, а также отметил, что площадь под рисом составляет 900 гектаров, а урожай уже собран с 500 га, в уборочных работах задействованы 9 комбайнов.

Подводя итоги поездки, вице-премьер напомнил, что в нынешнем году в Дагестане под возделывание риса было отведено более 30 тысяч гектаров пашни. Порядка 60% из общей площади приходится на Кизлярский район, где под рисом 17,4 тысяча га.