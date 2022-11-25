Правила социальной реабилитации наркозависимых опрелелены в законе

‎В законодательстве определены формы социальной реабилитации людей, больных наркоманией. Такой законопроект депутаты ГД приняли в третьем чтении на пленарном заседании. Теперь законодательством определены конкретные стандарты, правила оказания помощи, которые выходят за рамки медицинской реабилитации.

«Хочу поблагодарить сообщество экспертов, медиков, всех тех, кто добивался этого закона без малого 10 лет. Это концептуально важный закон для всей отрасли, который выводит формы предоставляемых тяжело больным людям на качественно новый уровень», – отметил один из инициаторов законопроекта депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что главной задачей является сделать так, чтобы этим вопросом занимались профессионалы. «Для этого должны быть сформированные ясные, понятные стандарты – правила, определены формы, урегулированы вопросы государственного контроля за соблюдением обязательных требований в этой сфере», – подчеркнул Султан Хамзаев.

По словам депутата теперь Минздрав России должен выработать ведомственные нормативы по принятому законопроекту.