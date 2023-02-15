Общество

Правила пользования газовым оборудованием

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Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой. Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода. Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и вовремя их работы. Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скопления в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание оголовок дымохода также могут привести к нарушению тяги. Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период: проверьте состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите газопроводы; загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных газопроводов. Для устранения неисправностей вызовите слесаря газораспределительной организации.

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