Правила безопасности в горах

Во время экскурсий в горах необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы вернуться из похода целым и невредимым.

Для этого необходимо слушать гидов, хорошо знающих особенности горных маршрутов.

Перед отправкой в горы нужно обязательно подготовиться, узнавать подробности от опытных альпинистов.

Если есть проблемы со здоровьем, необходима консультация врача.

Всегда носите с собой личную аптечку. Уточняйте у гида подробности маршрута.

От начала до конца маршрута слушайтесь своего гида. Не спорьте с командой, оценивайте свои силы. О любом негодовании сообщайте гиду.