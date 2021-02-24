Правила безопасности в горах

Во время экскурсий в горах необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы вернуться из похода целым и невредимым.
Для этого необходимо слушать гидов, хорошо знающих особенности горных маршрутов.
Перед отправкой в горы нужно обязательно подготовиться, узнавать подробности от опытных альпинистов.
Если есть проблемы со здоровьем, необходима консультация врача.
Всегда носите с собой личную аптечку. Уточняйте у гида подробности маршрута.
От начала до конца маршрута слушайтесь своего гида. Не спорьте с командой, оценивайте свои силы. О любом негодовании сообщайте гиду.