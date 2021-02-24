Общество

Правила безопасности в горах

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Во время экскурсий в горах необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы вернуться из похода целым и невредимым.

Для этого необходимо слушать гидов, хорошо знающих особенности горных маршрутов.

Перед отправкой в горы нужно обязательно подготовиться, узнавать подробности от опытных альпинистов.
Если есть проблемы со здоровьем, необходима консультация врача.

Всегда носите с собой личную аптечку. Уточняйте у гида подробности маршрута.

От начала до конца маршрута слушайтесь своего гида. Не спорьте с командой, оценивайте свои силы. О любом негодовании сообщайте гиду.

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