Газ на кухне для многих — обычное дело. Мы настолько привыкли к этому благу цивилизации, что не задумываемся о том, к каким трагическим последствиям может привести халатное обращение с газовым оборудованием. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту «мастеров с улицы» — все это приводит к печальным последствиям.

Что же нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких?

Пройти инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту в газораспределительной организации по месту жительства. Здесь вам не только расскажут, но и продемонстрируют, как правильно разжигать плиту, котел, колонку. Познакомят со всеми правилами безопасного использования газа в быту. Инструктаж должен пройти каждый проживающий в доме: будь то собственник или квартиросъемщик.

Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования газа:

— перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;

— нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;

— нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;

— нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит. Еще одно правило — необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе. А при появлении запаха газа следует незамедлительно перекрыть подачу топлива и вызвать аварийную службу по телефону 04.

Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо заключить договор о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) и аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированной организацией. Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО и ВКГО газоснабжение жилого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору специалистами газораспределительной организации выполняется целый комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборку, очистку, смазку (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопасности и делает запись в абонентской книжке. Чтобы заключить договор о техническом обслуживании необходимо обратиться в специализированную организацию или ее подразделение по месту жительства. При себе иметь: паспорт, свидетельство о праве на собственность и абонентскую книжку.

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

— уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

— отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

— уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО

Влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.