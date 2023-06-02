Права честного бизнеса должны быть защищены, а предпринимателей, нарушающих закон, необходимо вернуть в правовое поле

Такой, по мнению главы республики Сергея Меликова, должна быть единая позиция органов власти и надзорных органов.

Сегодня, по мнению руководителя субъекта, налоговые органы не всегда следуют этому принципу.

Он привёл в пример ситуацию, когда добросовестные предприятия тщательно проверяют, тогда как, например, АЗС, которые работников не регистрируют, НДФЛ не платят, но единовременно поднимают цены на топливо, обходят стороной. Другой пример – туристическая сфера, где ценообразование удивляет не только туристов, но и самих дагестанцев.

По словам Сергея Меликова, налоги, в случае правильной организации процесса, будут направлены на развитие республики и поддержку граждан, в том числе дополнительные социальные выплаты, строительство образовательных учреждений, благоустройство территорий.