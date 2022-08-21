Практика существенных подвижек

Вопросы развития АПК в традиционно аграрном регионе, коим является Дагестан, были, есть и остаются одними из первостепенных. Республика по многим позициям полностью обеспечивает собственный рынок продовольствием, активно участвует в программе импортозамещения, включается в процесс экспорта, поставляя экологически чистую продукцию на зарубежные рынки.

Вместе с тем существует необходимость скорейшего решения ряда неотложных для региона проблем сферы агропромышленного комплекса, в числе которых – вопросы совершенствования агрологистики, ввода в оборот неиспользуемой и заброшенной пахотной земли, проведения мелиоративных мероприятий и многих других. Решать их, руководствуясь только мерами административного регулирования, используя бюрократические механизмы, всевозможные постановления и распоряжения, – старый избитый способ, от которого в руководстве республики решают отказаться.

Встречи с рядовыми аграриями, обсуждение накопившихся проблем и поиски конструктивных решений сообща, за одним столом становятся практикой, от которой регион ждёт существенных подвижек. И тут стоит учитывать крайне важный аспект: как уже было отмечено, республика вносит существенный вклад в общую копилку агропромышленного комплекса страны, что говорит об огромной работе по обеспечению продовольственной безопасности россиян.

Прошедшая ранее по поручению Главы РД Сергея Меликова конференция «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана» стала продолжением прямых встреч руководства республики с представителями аграрной сферы и бизнеса в целом. Подчёркивая значимость людей труда в деле обеспечения социальной и экономической стабильности региона, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул: положительные изменения в отрасли это, в первую очередь, заслуга наших аграриев, тех, кто работает непосредственно на земле, которые своим каждодневным кропотливым трудом проявили стойкость и доказали преданность своему делу.

Аграрный сектор демонстрирует хорошую динамику развития, обеспечен рост её основных показателей. Удалось добиться определённых успехов и стабильности в развитии животноводческой отрасли – в овцеводстве, в растениеводстве – в рисоводстве, виноградарстве, садоводстве. При этом, как подчеркнул премьер-министр, результаты достигнуты, несмотря на трудности и проблемы, с которыми аграрии столкнулись в последние годы – ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, засуха, приведшая к усугублению ситуации с опустыниванием пастбищ на севере республики.

В то же время Дагестан располагает значительным аграрным потенциалом для дальнейшего развития отрасли и наращивания объёмов производства сельхозпродукции. Особую актуальность это приобретает в сегодняшней ситуации, связанной с изменением внешнеполитической обстановки и введением санкций против нашей страны недружественными государствами.

«Уверен, что принятие соответствующих решений, направленных на максимальное использование потенциала отрасли, позволит нам достойно выйти из сложившейся ситуации и использовать введённые санкции как стимул для насыщения внутреннего рынка продовольствием», – убеждён Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Наращивание объёмов производства сельскохозяйственной продукции помимо обеспечения внутренних потребностей имеет важное значение и для наращивания экспортного потенциала отрасли. «Дагестан – это самый южный регион России. Выгодное географическое расположение позволяет нам обеспечить экспорт продукции в соответствующие технологические сроки в страны Ближнего Востока. Стремительно меняющаяся ситуация на мировом продовольственном рынке заставляет некоторые страны-импортеры искать новые рынки. В этой связи для нашей республики перспективным направлением является развитие торговых отношений в части организации поставок экологически чистой дагестанской сельскохозяйственной продукции», – напомнил премьер-министр Дагестана.

Как подтверждение – за относительно короткий период времени республику посетили послы Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран, которые озвучили заинтересованность в закупке нашей продукции.

Впечатлило отсутствие желания умалчивать важнейшую проблему отрасли – земельную. Не стоит забывать, что земля является ограниченным и незаменимым ресурсом. На одного жителя Дагестана приходится всего лишь 0,15 га пашни, что в разы меньше, чем в среднем по России. Более того, идёт интенсивное уменьшение этого показателя с учётом динамики роста населения.

«Возникает вопрос: бережно ли мы относимся к этому ценнейшему ресурсу, данному природой? Отвечу прямо – нет! Скажу даже больше, где-то по-варварски, когда овощеводы и бахчеводы захламляют землю пленкой, поливными трубками, выводя их из оборота на десятилетия. При этом наблюдается крайне неудовлетворительная ситуация по вовлечению в оборот пашни. В республике 464,6 тысячи га пашни, из которых остаются невовлеченными в сельскохозяйственное производство около 40 тысяч га», – дополнил глава регионального кабмина.

Было отмечено, что такое безответственное отношение со стороны глав районов крайне недопустимо, нужно изучить истинные причины заброшенности земель и принять меры по их вовлечению в хозяйственный оборот. Без наведения порядка в земельном вопросе, без обеспечения эффективного использования сельхозугодий не получится решать другие задачи по развитию АПК.

Огромное значение для развития аграрного сектора республики имеет мелиоративный комплекс, что связано с тем, что Дагестан относится к зоне рискованного земледелия. Площадь орошаемых земель республики составляет 396 тысяч га, это тот самый «золотой фонд» на который приходится около 70 процентов производимой растениеводческой продукции.

«Именно с учетом значимости мелиоративного комплекса в последние годы нами проведена огромная работа по её модернизации. За три года из республиканского бюджета направили на мелиоративные цели почти миллиард рублей – беспрецедентная поддержка! И результат мы видим. Более 10 тысяч гектаров новых рисовых инженерных систем построено в республике за последние пять лет и реконструировано более 20 тысяч гектаров. В этом году риса мы посеяли на площади 30 тысяч гектаров, а лучший советский результат был 26 тысяч га, что также стало возможным благодаря развитию мелиорации. Мы благодарны Минсельхозу России за активную поддержку в вопросах развития мелиорации», – сказал Абдулмуслимов.

Очевидно, что главная цель мероприятия – не озвучивание рекордов и показателей, а пересмотр отношения к решению острых задач, что позволит Дагестану увеличить вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны.

Комментируя итоги конференции, постоянный эксперт «ДП», профессор, председатель Общественного совета при Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев констатирует: региону необходимо активно развивать имеющиеся отрасли и приумножать их потенциал.

«Земельные ресурсы нужно максимально использовать. Имеется хороший человеческий потенциал, предприимчивые люди, которые, вопреки тяжелым условиям, продолжают заниматься своим делом. Если руководящие структуры будут способствовать предпринимательской деятельности и создавать комфортные условия для бизнеса, если как следует задействовать банковско-кредитную систему, то производство увеличится в разы.

Сам я озвучил вопросы территориального развития РД, в основном по реализации программы социально-экономического развития горных территорий. По этой части у нас есть достижения. Замечу, в этом году за первое полугодие освоили практически все определённые программой средства. Раньше осваивалось от 2 до 15 %.

По итогам конференции вынесли чёткую резолюцию. Обозначены конкретные поручения министерствам, ведомствам, муниципальным образованиям, научному сообществу, общественным организациям – всем, кто работает на развитие Дагестана. Их реализация поможет спаянно, плечом к плечу работать и поднимать нашу республику. Поэтому подобные мероприятия крайне необходимы для нашего АПК, людей, которые в нём задействованы, в целом для стабильности нашей жизни», – заключил эксперт.

Источник: Дагестанская правда