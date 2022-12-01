Позывной «Зевс» поблагодарил Главу Дагестана Сергея Меликова за меры поддержки мобилизованным

Мобилизованные, добровольцы и контрактники из Новолакского района достойно исполняют свой воинский долг по защите Донбасса. Для поддержки мобилизованных и добровольцев, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, введены ряд мер.

Накануне мобилизованный из Новолакского района, позывной «Зевс», передал горячий салам своим землякам, дагестанцам.

«Пользуясь случаем хочу поблагодарить Главу Дагестана Сергея Алимовича за оказанную помощь, я и мои товарищи получили региональные выплаты по 100 тыс руб, получаем гумпомощь и письма детишек.

Также хочу сказать спасибо и передать салам главе Новолакского района Гаджи Айдиеву и главе с.Новолак Сулейману Рамазанову за финпомощь, выделение земельного участка, комплектов формы и постоянную связь.

Мы на линии фронта выполним все поставленные перед нами задачи, защитим Родину и жителей Донбасса», — сказал Шамиль.