Пожилые жители Агульского района добровольно вакцинируются от коронавируса

С 5 декабря 2020 года по всей стране начали вакцинацию от COVID-19. Первые прививочные пункты отрылись в столице, позже и в других городах и районах. В первую очередь начали прививать медиков и работников социальных служб, так как у них самый большой социальный контакт, и есть риск заражения коронавирусом. Изменился ли список первоочередных граждан, которым необходимо сделать вакцину? На этот вопрос нам ответила врач-инфекционист Агульской ЦРБ Таибат Ибиева.

Она пояснила, что с недавнего времени Министерство здравоохранения включило в приоритетную группу первого уровня для проведения вакцинации от COVID-19 граждан старше 60 лет. Считая, что прививка лучше, чем изоляция.

Ранее они постоянно находились в самоизоляции, а сейчас, если они будут вакцинированы, то в этой строгой изоляции нет необходимости. Пожилые люди находятся в группе риска заражения, именно поэтому вакцинацию начали делать с граждан преклонного возраста.

Медицинские работники призывают граждан старше 60 лет пройти вакцинацию, так как они довольно тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Ибиева отметила, что переносимость вакцины «Спутник V» очень хорошая, и, если после прививки и возникают побочные реакции — повышение температуры, боль в месте укола, общее недомогание и головная боль, — все это проходит не более чем за двое суток.

Более того, врачи наблюдают, что переносимость вакцины у пожилых даже лучше, чем у более молодых людей.

Конечно, нельзя забывать, что в таком возрасте у многих бывают и хронические заболевания. Поэтому в период обострения хронических заболеваний, конечно же, они не должны прививаться, а только тогда, когда они находятся в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день в районе граждане старшее 60 лет в количестве 9 человек получили первый компонент вакцины.

Батитай Габибулаева