В рамках подготовки к новому учебному году обязательным аспектом остается проверка общеобразовательных учреждений на высокий уровень противопожарной безопасности. В этих целях в школах Агульского района проведены работы по приведению всех проводов, по которым осуществляется подвод и распределение электроэнергии, а также деталей крепления, защитные и поддерживающие конструкции в оптимальное состояние.

Одной из особенностей школьной электролинии является нежелательное использование скрытой электропроводки, которая является более опасной. По этой причине все линии в школах прокладываются открытым способом. Кроме того, все школы оснащены пожарной сигнализацией, которая позволяет максимально оперативно сообщить о возгорании и щитами, которые оснащены всем необходимым для устранения небольших возгораний.

В рамках подготовки к новому учебному году инспекторами ОНД и ПР №13 Агульского района проведены выездные инспекции в учреждения системы образования в целях проверки качества работы систем противопожарной безопасности.

По словам заместителя начальника пожарной части Агульского района И.З. Ибрагимова, проверки в школах и детских садах проводятся в преддверии нового учебного года, а также в отопительный сезон. Важно, что все сотрудники учебного заведения должны пройти инструктаж по пожарной безопасности. Это необходимо потому, что летом в школы нередко приходят работать новые педагоги, перед началом учебного года все они должны изучить противопожарные правила и расписаться в журнале безопасности. Касательно других аспектов, обязательно раз в 5 лет необходимо производить перезарядку огнетушителей, а их обслуживание проводить не реже одного раза в год. Эти и другие мероприятия в едином комплексе позволят избежать возникновения ЧП.

Осторожное обращение с огнем актуально всегда не только среди подрастающего поколения, но и среди взрослых граждан. В течение последних дней жители Агульского района почувствовали запах дыма: горела территория в местности Магъу – Дере. По словам специалистов, причина возникновения пожара на данный момент устанавливается, однако, пожар мог произойти из-за знойной жары, но также нельзя исключать человеческий фактор в пожароопасный период. Неосторожное обращение с огнем практически всегда становится причиной возникновения чрезвычайных происшествий.

Данная ситуация стала предметом обсуждения на еженедельном аппаратном совещании в администрации МО «Агульский район», в рамках которого глава муниципалитета Закир Каидов сказал: «Необходимо подготовить силы и средства чтобы обезопасить население от опасности пожара и не ждать, пока пламя дойдет до населенных пунктов, до сенокосных участков», поручив главам сельских поселений мобилизовать добровольцев в случае необходимости вмешательства человеческого фактора в решение данного вопроса.

В связи с возникновением возгорания, было организовано взаимодействие с администрацией села Дулдуг Агульского района и Добровольной пожарной дружиной сел Дулдуг и Гоа, в следствие чего на место пожара совместно с работниками ПЧ-35 села Тпиг выехали 14 человек.

К сожалению, халатное отношение в работе с огнем несет риски и для человека, и для окружающей среды и еще более печально, что такие ситуации возникают периодически, ведь пожары несут угрозу не только человеку, но и наносят большой ущерб флоре и фауне. Горная местность в силу своего рельефа является труднодоступной для подъезда большегрузных автомобилей и не всегда возможно беспрепятственно добраться в зону возгорания, и этот факт затрудняет работу специалистов.

Нас с детства учили, что огонь не щадит никого, сжигая все на своем пути, однако эти знания имеют значимость, только когда мы опираемся на них в нашей жизни. Мало знать нормы противопожарной безопасности, необходимо им следовать. Это актуально не только для детей, это очень важно знать и взрослым, которые иногда забывают элементарные нормы безопасности. Будьте внимательны с огнем. Не забывайте простые правила, которые спасают жизни!

Алёна Магомедова