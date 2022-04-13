Пожар на землях лесного фонда локализован

12 апреля в 10:35 в ЦУКС ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре на землях лесного фонда. Горение происходило в труднодоступном месте. Ближайший населённый пункт Кудутль расположен в 4 км. Угрозы населённому пункту нет. Жертв и пострадавших нет. В целях ликвидации возможной угрозы для н.п. Кудутль на месте работают силы от ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана, лесопожарного центра и местного населения.

Всего на тушение привлечено 73 человека и 11 ед.техники.

В 12:07 13 апреля пожар локализован.

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