Поздравление Закира Каидова с Днем Конституции РФ

Глава Агульского района поздравил жителей муниципалитета с Днем Конституции России.

«Уважаемые жители Агульского района!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря – особенная дата для нашей страны. В этот день был принят основной закон нашего государства, провозгласивший человека высшей ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами государства.

Сегодня День Конституции символизирует современную Россию –свободную и великую страну, сила которой в сплочённости и единстве нашего народа. Принятие основного закона страны утвердило права, свободу и равенство каждого человека независимо от национальности, происхождения, вероисповедания.

Суть власти любого уровня – работать в интересах граждан и стремиться, чтобы принципы равенства и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья была социально защищённой, чтобы каждый житель района ощущал надёжную защиту Закона. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, семейного счастья и благополучия!» — говорится в тексте поздравления главы МО «Агульский район» Закира Каидова.