Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Республики Дагестан!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Российская прокуратура за свою почти трехвековую историю сформировалась как важнейший государственный институт, стоящий на страже законности и правопорядка, оберегающий правовые основы нашей страны. Многими поколениями сотрудников прокуратуры были заложены замечательные традиции бескорыстного служения государству и обществу, беззаветной преданности долгу, кристальной честности.

Поздравление Врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликова с Днем работника прокуратуры Российской Федерации

Благодаря профессионализму, мужеству, высоким личным качествам работников прокуратуры республика смогла выстоять в драматические периоды истории нашего края.

Сегодня важно продолжать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, уделять особое внимание вопросам соблюдения законности при использовании бюджетных средств, защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудового законодательства, реализовывать надзорные функции, в том числе за деятельностью органов власти. Ответ на нарушение закона должен быть незамедлительный и твердый.

Рассчитываю, что деятельность работников прокуратуры и в дальнейшем будет соответствовать высоким профессиональным и моральным стандартам, служить надежной защитой государства, отстаивать верховенство закона.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в вашей нелегкой, но исключительно важной работе на благо нашей Родины.

С уважением,

врио Главы

Республики Дагестан С. Меликов